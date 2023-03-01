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Кондиционеры с функцией самоочистки Self Clean
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Новости и события

01.03.2023

Добро пожаловать на обновленный сайт Haier!

Дорогие друзья! Добро пожаловать на обновлённый сайт компании Haier!


Кондиционеры Haier

Современные кондиционеры Haier обеспечивают не только охлаждение или обогрев помещения, но и за счет внедрения самых иновационных функций, позволяют очищать, увлажнять и ионизировать воздух в помещении.
Для небольших офисов и многокомнатных квартир идеально подойдут экономичные и энеогоэффективные мульти сплит-системы Haier.
На средних площадях, таких как банки, супермаркеты, торговые центры не обойтись без полупромышленных сплит-систем Haier. Имея эргономичный дизайн и отличное функциональное обеспечение, они становятся надежными помощниками для решения климатических задач на больших площадях при любой температуре.
Для самых крупных площадей компания Haier предлагает VRF системы. Промышленные мультизональные системы Haier разработаны с учетом новейших научных разработок и отличаются низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью, большим выбором функций.

Подбор кондиционеров Haier по параметрам:

Инверторные
Недорогие
Сверхтонкие канальные
Для дома
Для офиса
Self Clean

Лучшие предложения на кондиционеры Haier:

Скидка 12%
Haier AS25S2SF1FA-G / 1U25S2SM1FA
72 700 руб
старая цена: 82 170 руб
Скидка 12%
Haier AS25S2SF1FA-B / 1U25S2SM1FA
72 700 руб
старая цена: 82 170 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF1FA-W / 1U35S2SM1FA
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF1FA-B / 1U35S2SM1FA
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF1FA-G / 1U35S2SM1FA
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
Haier AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
Haier AS25S2SF2FA-G / 1U25S2SM3FA
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
Haier AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF2FA-W / 1U35S2SM3FA
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF2FA-G / 1U35S2SM3FA
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 12%
Haier AS35S2SF2FA-B/ 1U35S2SM3FA
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 10%
Haier AS25S2SF2FA-W/G/B + AS35S2SF2FA-W/G/B / 2U50S2SM1FA
142 000 руб
старая цена: 158 600 руб
Скидка 18%
Haier 2 * AS25S2SF2FA-W/G/B / 2U40S2SM1FA
121 700 руб
старая цена: 148 900 руб
Скидка 6%
Haier 2 * AD25S2SS1FA / 2U40S2SM1FA
135 300 руб
старая цена: 144 500 руб
Скидка 10%
Haier AD25S2SS1FA + AD35S2SS1FA / 2U50S2SM1FA-3
155 000 руб
старая цена: 172 300 руб
Скидка 6%
Haier 2 * AS25S2SF2FA-W/G/B / 2U50S2SM1FA-3
139 800 руб
старая цена: 148 900 руб

Популярные кондиционеры Haier:

Haier AS25S2SF1FA-G / 1U25S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт2.6
Мощность обогрева, кВт3.2
Уровень шума, дБ16


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
72 700 руб
старая цена:
82 170 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS25S2SF1FA-B / 1U25S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт2.6
Мощность обогрева, кВт3.2
Уровень шума, дБ16


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
72 700 руб
старая цена:
82 170 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF1FA-W / 1U35S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF1FA-B / 1U35S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF1FA-G / 1U35S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт2.6
Мощность обогрева, кВт3.2
Уровень шума, дБ16


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
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Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS25S2SF2FA-G / 1U25S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт2.6
Мощность обогрева, кВт3.2
Уровень шума, дБ16


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт2.6
Мощность обогрева, кВт3.2
Уровень шума, дБ16


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF2FA-W / 1U35S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
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Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF2FA-G / 1U35S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS35S2SF2FA-B/ 1U35S2SM3FA
Мощность охлаждения, кВт3.5
Мощность обогрева, кВт4.2
Уровень шума, дБ17


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!

Haier AS25S2SF2FA-W/G/B + AS35S2SF2FA-W/G/B / 2U50S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт2.6 + 3.5
Мощность обогрева, кВт3.2 + 4.2


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
142 000 руб
старая цена:
158 600 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
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компаниии бесплатно!

Haier 2 * AS25S2SF2FA-W/G/B / 2U40S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт2.6 + 2.6
Мощность обогрева, кВт3.2 + 3.2


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
121 700 руб
старая цена:
148 900 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
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компаниии бесплатно!

Haier 2 * AD25S2SS1FA / 2U40S2SM1FA
Мощность охлаждения, кВт2.5 + 2.5
Мощность обогрева, кВт3.0 + 3.0


DC-инверторное управление компрессоромАвто режимУльтра-тонкий дизайн
135 300 руб
старая цена:
144 500 руб
Безопасная оплата
Наличный и безна-
личный расчет
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Haier AD25S2SS1FA + AD35S2SS1FA / 2U50S2SM1FA-3
Мощность охлаждения, кВт2.5 + 3.5
Мощность обогрева, кВт3.0 + 4.0


DC-инверторное управление компрессоромАвто режимУльтра-тонкий дизайн
155 000 руб
старая цена:
172 300 руб
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Haier 2 * AS25S2SF2FA-W/G/B / 2U50S2SM1FA-3
Мощность охлаждения, кВт2.6 + 2.6
Мощность обогрева, кВт3.2 + 3.2


DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
139 800 руб
старая цена:
148 900 руб
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г. Москва, м. Румянцево, БП "Румянцево", офис 629В

Время работы: 9:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 17:00, Вс - выходной



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