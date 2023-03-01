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Кондиционеры Haier
Современные кондиционеры Haier обеспечивают не только охлаждение или обогрев помещения, но и за счет внедрения самых иновационных функций, позволяют очищать, увлажнять и ионизировать воздух в помещении.
Для небольших офисов и многокомнатных квартир идеально подойдут экономичные и энеогоэффективные мульти сплит-системы Haier.
На средних площадях, таких как банки, супермаркеты, торговые центры не обойтись без полупромышленных сплит-систем Haier. Имея эргономичный дизайн и отличное функциональное обеспечение, они становятся надежными помощниками для решения климатических задач на больших площадях при любой температуре.
Для самых крупных площадей компания Haier предлагает VRF системы. Промышленные мультизональные системы Haier разработаны с учетом новейших научных разработок и отличаются низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью, большим выбором функций.
Подбор кондиционеров Haier по параметрам:
Лучшие предложения на кондиционеры Haier:
Скидка 12%
72 700 руб
старая цена: 82 170 руб
Скидка 12%
72 700 руб
старая цена: 82 170 руб
Скидка 12%
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
83 100 руб
старая цена: 94 200 руб
Скидка 12%
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
75 200 руб
старая цена: 85 100 руб
Скидка 12%
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 12%
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 12%
85 600 руб
старая цена: 97 200 руб
Скидка 10%
142 000 руб
старая цена: 158 600 руб
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121 700 руб
старая цена: 148 900 руб
Скидка 6%
135 300 руб
старая цена: 144 500 руб
Скидка 10%
155 000 руб
старая цена: 172 300 руб
Скидка 6%
139 800 руб
старая цена: 148 900 руб
Популярные кондиционеры Haier:
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2
|Уровень шума, дБ
|16
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
72 700 руб
старая цена:
82 170 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2
|Уровень шума, дБ
|16
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
72 700 руб
старая цена:
82 170 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
83 100 руб
старая цена:
94 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2
|Уровень шума, дБ
|16
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2
|Уровень шума, дБ
|16
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2
|Уровень шума, дБ
|16
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
75 200 руб
старая цена:
85 100 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|3.5
|Мощность обогрева, кВт
|4.2
|Уровень шума, дБ
|17
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
85 600 руб
старая цена:
97 200 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6 + 3.5
|Мощность обогрева, кВт
|3.2 + 4.2
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
142 000 руб
старая цена:
158 600 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6 + 2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2 + 3.2
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
121 700 руб
старая цена:
148 900 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.5 + 2.5
|Мощность обогрева, кВт
|3.0 + 3.0
DC-инверторное управление компрессоромАвто режимУльтра-тонкий дизайн
|
135 300 руб
старая цена:
144 500 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.5 + 3.5
|Мощность обогрева, кВт
|3.0 + 4.0
DC-инверторное управление компрессоромАвто режимУльтра-тонкий дизайн
|
155 000 руб
старая цена:
172 300 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!
|
|
|Мощность охлаждения, кВт
|2.6 + 2.6
|Мощность обогрева, кВт
|3.2 + 3.2
DC-инверторное управление компрессоромМногоступенчатая фильтрация воздухаПривлекательный дизайн
|
139 800 руб
старая цена:
148 900 руб
Доставка
Доставка до транспортной
компаниии бесплатно!