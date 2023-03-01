Кондиционеры Haier

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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рабочие днив субботуПо Москве в пределах МКАД - бесплатно. Доставка товара за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки. Стоимость доставки уточняйте у менеджера.Возможна доставка в день заказа! После совершения заказа менеджер уточнит у Вас удобное время доставки или назначит дату и время монтажа в случае заказа кондиционера с монтажом.При заказе оборудования из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.В случае отсутствия или неработоспособности лифта в многоэтажном доме подъем кондиционера вручную на Ваш этаж оплачивается отдельно. Стоимость подъема - 150 рублей за каждый этаж.